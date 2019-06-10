Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комыРИА Новости 05:13

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера. Как уточнил собеседник агентства, пока Алибасов не может разговаривать и ничего не помнит.
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы

РИА Новости05:13

Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

7Дней.ру06:30

Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера

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Бари Алибасов вышел из искусственной комы

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Бари Алибасов вышел из комы, потеряв речь и память

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Алибасов «никого не узнает» после выхода из комы

Собеседник05:59

Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна

Российская газетавчера в 07:36
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Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть своего друга и участника шоу «Голос»

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Общество

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала видео с дня рождения дочери

Девочке очень понравился праздничный торт. Единственная дочь певицы Ани Лорак София 9 июня отметила свой восьмой день рождения.
Обновлено в 03:21
Авто

Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Портал Авто.ру подготовил статистику по продажам б/у автомобилей, которая показывает, в каких регионах страны на рынке подержанных авто представлены самые возрастные машины, а в каких можно найти относительно молодой экземпляр.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Происшествия

Защита Ивана Голунова обжаловала решение о домашнем аресте журналиста

Обновлено в 04:04
Политика

Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ).
Обновлено в 08:57
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Лукашенко раскритиковал белорусских синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу белорусского центра по гидрометеорологии из-за низкой достоверности прогнозов погоды, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:38
Футбол

Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию

Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.
Обновлено в 06:19
Авто

Mercedes представил семиместный кроссовер GLB

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Музыка

«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России

Обновлено 09 июня в 00:34
Происшествия

В Кузбассе в мусорном баке нашли труп младенца

Пакет с телом младенца обнаружил мужчина без определенного места жительства в городе Тайге. Он сообщил о страшной находке в полицию.
Обновлено в 08:26
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Наука

Насекомоядное растение застали за поеданием позвоночных

Обновлено вчера в 05:23
Культура

Михаил Пореченков получил звание народного артиста России

Обновлено в 09:01
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева включены в сборную России

Обновлено в 09:48
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Авто

Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation

Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
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В Брянске отложили вылет SSJ 100 из-за неисправного двигателя

Обновлено в 08:32
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В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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