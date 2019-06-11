Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари АлибасовымРоссийская газета 13:40

При первой возможности порадуем Бари Каримовича новым клипом. Конечно же, сейчас возникли некоторые трудности, так как большая часть новой программы в голове у Бари, но мы надеемся, он уже скоро придет в себя.

Стоит отметить: изначально предложенной версией было, что Алибасов выпил "Крота" по ошибке. Теперь же сын продюсера не исключает, что его отца могли отравить.

Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым

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