Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницыRT на русском 07:45
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший. По его словам, он отвёз отца в «скрытое от СМИ» место, где он будет вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Общество
На прямую линию с Путиным уже поступило более 600 тысяч вопросов
Более шестисот тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД
Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Футбол
Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу продолжит карьеру в «Спартаке»
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Антона Лисина на должность директора департамента по связям с общественностью.
Обновлено в 11:52
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
Обновлено в 12:03
Происшествия
Суд освободил журналиста Рудникова от реального срока
Обновлено в 08:44
Общество
Грудинина окончательно засудили
Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Политика
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Наука
Милые кости
Направление «Биоматериаловедение» как раз и посвящено разработке искусственных биоматериалов, имплантируемых изделий, различных защитных конструкций и покрытий и тому подобного.
Обновлено в 10:18
Политика
Киев предупредил Евросоюз о возможном газовом кризисе в 2020 году
Киев предупредил Евросоюз о газовом кризисе, который может наступить в следующем отопительном сезоне.
Обновлено в 12:18
Кино
Объявлены все победители «Кинотавра»
Церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» завершилась в Сочи.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Строительство моста на Сахалин потребует 433,3 млрд рублей
Обновлено в 11:15
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Польское судно получило повреждения во время учений НАТО
Пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский заявил, что польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время учений НАТО «Балтопс» в Балтийском море.
Обновлено в 11:18
Религия
РПЦ настаивает на передаче всего ансамбля Спасо-Андроникова монастыря
Как сообщалось, в конце января этого года патриарх Кирилл обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой передать Церкви Спасо-Андроников монастырь, на территории которого ныне располагается Музей Андрея Рублева.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Алексей Гуськов рассказал об отношениях с Судзиловской и Успенской
В беседе с Борисом Корчевниковым Алексей рассказал о личных драмах, вспомнив о причинах развода с первой женой, а также прокомментировав постоянные слухи о романах с известными женщинами.
Обновлено в 11:22
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим замом
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин с юмором отреагировал на назначение экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича своим замом.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной
Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Бензин в России за неделю подорожал на 11 копеек
Средняя розничная цена бензина марки Аи-92 повысилась на 12 копеек, до 42,09 рубля за литр, Аи-95 подорожал на 13 копеек, до 45,43 рубля за литр, а Аи-98 — на 3 копейки, до 50,94 рубля за литр.
Обновлено 14 июня в 22:54
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица появилась на «Кинотавре» в платье весом 8 кг
Известная российская актриса Екатерина Шпица появилась на закрытии фестиваля «Кинотавр» в платье весом 8 килограмм.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
Обновлено в 11:50
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Политика
Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами
Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07