Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимацииРЕН ТВ вчера в 02:16

Продюсер Бари Алибасов в настоящий момент находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского. Как сообщили в медучреждении РЕН ТВ, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

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