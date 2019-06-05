Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимацииРЕН ТВ вчера в 02:16
Продюсер Бари Алибасов в настоящий момент находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского. Как сообщили в медучреждении РЕН ТВ, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Иллюзионист Амаяк Акопян: Дорогой Бари, побыстрее выздоравливай и не пей всякую гадость!
Комсомольская правдавчера в 16:55
Врачи: Состояние продюсера Б.Алибасова оценивается как тяжелое, он в реанимации
Агентство Москвавчера в 01:31
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Происшествия
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«В период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитила с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении СК.
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
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Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года
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По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
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Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.
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Набиуллина уверена, что россияне берут кредиты не от хорошей жизни
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Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского
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В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Кудрин оценил потенциал роста российской экономики
С начала года, по словам главы Счетной палаты, достиг $40 млрд, передает «Интерфакс».
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Согласно информации источника, "Зенит" проявляет интерес к 19-летнему нападающему "Спартака" Даниле Прошлякову.
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Фармакологи предупредили об опасности приема активированного угля
Фармакологи предупредили о последствиях, связанных с приемом активированного угля.
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