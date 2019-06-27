Кино
Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат-3»ТАСС 08:28
Бари Алибасов сыграет "главного продюсера России" в третьей части фильма "Брат", режиссером которой выступит шоумен Стас Барецкий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба шоумена.
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с чего всё началось
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожоги внутренних органов.Говорит Москва08:21
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Происшествия
На северо-востоке Москвы произошёл пожар на складе
«По адресу Ярославское шоссе, 2 произошло возгорание на площади 2000 кв. м», — цитирует агентство представителя пресс-службы.
Обновлено в 14:49
Общество
Пожар на северо-востоке Испании уничтожил 2,5 тыс. гектаров леса
Лесной пожар бушует в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Политика
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Общество
Более 1,8 тыс. жилых домов подтоплены в Иркутской области
«В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах подтоплены 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей», — приводит ТАСС слова представителя МЧС.
Обновлено в 13:15
Политика
Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков
Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.
Обновлено в 14:21
Общество
Названы самые безопасные регионы России
Самыми безопасными регионами для путешествий по России оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Обновлено в 06:21
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Экономика
Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Футбол
Сборная Германии вырвала победу над румынами и вышла в финал Евро
Сборная Германии стала первым финалистом чемпионата Европы до 21 года, обыграв румынских соперников со счётом 4:2. Сборная Румынии пропустила первой, но на перерыв ушла с перевесом после дубля Георге Хаджи.
Обновлено в 14:06
Происшествия
СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»
Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Авто
«Калашников» показал новый «Иж»
Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.
Обновлено в 13:00
Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 04:10
Спорт
Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован на 4 года
В пробе Федоровцева, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Федоровцев является чемпионом ОИ-2004.
Обновлено в 13:35
Политика
Путин считает, что либеральная идея изжила себя
Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:41
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено в 14:14
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45