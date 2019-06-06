Общество

Бари Алибасов составил новое завещаниеИзвестия 07:20

Продюсер Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал его представитель Вадим Горожанкин. Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании, составленном Алибасовым семь лет назад.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Бари Алибасов изменил завещание

РИА Новости07:52

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Говорит Москва07:20

Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам

RT на русском08:11

Представитель Алибасова сообщил о новом завещании продюсера

РБК06:55

Алибасов составил новое завещание в НИИ Склифосовского

РЕН ТВ06:41

Бари Алибасов завещает права на творчество группы «На-На» коллективу

ТАСС07:43

Стали известны подробности нового завещания Бари Алибасова

BFM.ru06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Обновлено в 09:52
Экономика

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Политика

Минприроды обозначило сроки введения запрета на пластиковую посуду

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды, сообщает РБК.
Обновлено в 10:26
Авто

В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020

Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Авто

Показан обновлённый Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Экономика

Долю в «Арктик СПГ» получат японцы

НОВАТЭК продаст до 10% в проекте Mitsui и JOGMEC НОВАТЭК собирается 7 июня подписать соглашение о продаже около 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2» японским Mitsui и JOGMEC.
Обновлено в 09:29
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Здоровье

Жителям НАО с ишемической болезнью сердца выделят бесплатные лекарства

За последние два года в НАО увеличилось количество пациентов с ишемической болезнью сердца — с 332 в 2017-м до 404 в 2018 году.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.
Обновлено в 10:16
Политика

У Зеленского сообщили о согласовании курса по Донбассу с Западом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в четверг на брифинге, что Киев пока не разглашает "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:24
Экономика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Футбол

«Эспаньол» подтвердил уход главного тренера, который возглавит «Бетис»

"Эспаньол" на своем официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером Руби, который вывел команду в еврокубки впервые за 12 лет.
Обновлено в 07:48
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге утонула 13-летняя девочка

Днем 6 июня в заводи Финского залива напротив Парка 300-летия Санкт-Петербурга утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:28
Авто

Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей

Toyota Motor Corporation и Subaru Corporation договорились совместно разрабатывать платформу для электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV).
Обновлено в 09:26
Авто

Продажи машин в России в мае продолжили снижаться

Обновлено в 09:38
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей

Обновлено в 02:19
Происшествия

Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Политов
Певец
Советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На». Заслуженный артист России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное