Бари сорвал съемки программы «На самом деле». После скандального отравления Алибасов стал желанным гостем на многих ток-шоу. Пообещал Бари появиться и в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле».

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает «Собеседник».

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