Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом каналеLenta.ru вчера в 16:34
Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает «Собеседник».
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с чего всё началось
Бари сорвал съемки программы «На самом деле». После скандального отравления Алибасов стал желанным гостем на многих ток-шоу. Пообещал Бари появиться и в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле».Собеседниквчера в 06:12
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Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.
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Тюменец устроил пранк со стрельбой и метанием гранаты в прохожих
Крайне неудачный розыгрыш устроил 33-летний безработный житель Тюмени: выпив с приятелями во дворе, он начал стрелять в воздух и пугать гранатой прохожих.
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Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
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Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
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Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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