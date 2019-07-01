Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом каналеLenta.ru вчера в 16:34

Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает «Собеседник».
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с чего всё началось

Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева

Бари сорвал съемки программы «На самом деле». После скандального отравления Алибасов стал желанным гостем на многих ток-шоу. Пообещал Бари появиться и в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле».
Собеседниквчера в 06:12

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Алибасов сорвал эфир на Первом канале, пишут СМИ

ФАНвчера в 18:45

Алибасов со скандалом сорвал съёмки на Первом канале

Газета.Ruвчера в 14:55

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Lenta.ruвчера в 16:34

Бари Алибасов сорвал съемки шоу на «Первом канале»

iReactorвчера в 16:34

Алибасов сорвал съемки на телевидении

ТВ Центрвчера в 15:49

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Gazeta.SPbвчера в 17:25

Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева

Собеседниквчера в 06:12
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Происшествия

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Обновлено вчера в 22:30
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Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
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Обновлено вчера в 18:38
Политика

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В правительстве Японии заявили, что Сеул причинил большой ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров в Южную Корею.
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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
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Политика

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Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.
Обновлено в 01:46
Происшествия

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Крайне неудачный розыгрыш устроил 33-летний безработный житель Тюмени: выпив с приятелями во дворе, он начал стрелять в воздух и пугать гранатой прохожих.
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Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
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Обновлено в 01:44
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Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.
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Бывший сокамерник нападающего "Краснодара" Павла Мамаева переведен к нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, передает "Московский комсомолец".
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О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, актёр, диджей.
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