Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом каналеLenta.ru вчера в 16:34
Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает «Собеседник».
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с чего всё началось
Бари сорвал съемки программы «На самом деле». После скандального отравления Алибасов стал желанным гостем на многих ток-шоу. Пообещал Бари появиться и в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле».Собеседниквчера в 06:12
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Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии
Отмечается, что на сегодняшний день процентное соотношение мужчин и женщин в составе киноакадемии равно.
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