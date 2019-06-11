Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознаниеТАСС 05:21
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна. Об этом сообщил ТАСС во вторник PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин. "Сегодня утром он пришел в себя", - сказал Горжанкин.
Читать в источнике
Оценить178
Подробнее о событии
Показать все источники
Последние новости: Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы и ничего не помнит
Актуальные Новости05:32
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Росстат назвал средний возраст вступления россиян в брак
В возрасте от 18 до 24 лет в брак вступили 170,4 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин, а до 18 лет зарегистрировали союз 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин.
Обновлено в 04:12
Культура
Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца
Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 03:01
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский записал обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Политика
Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков
В понедельник умер депутат Законодательного Собрания Петербурга от "Единой России" Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 17:33
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» покинет МКС 29 июля
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет Международную космическую станцию (МКС) 29 июля.
Обновлено 08 июня в 21:59
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Канада объяснила жителям Киселевска, как получить статус беженцев
Канадские власти ответили, что претендовать на статус беженцев киселевцы смогут только после того, как покинут Россию, сообщает "МБХ Медиа".
Обновлено в 06:38
Политика
Порошенко заявил, что в Донбассе «никакой блокады нет»
Экономической блокады Донбасса нет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 18:43
Транспорт
Пленум ВС обсудил разъяснения к главе КоАП о нарушениях ПДД
Рассматривая правонарушения, связанные с выездом на встречную полосу, пленум ВС РФ указывает, что действия лица, выехавшего на встречную полосу с соблюдением правил дорожного движения, однако завершившего маневр в нарушение этих требований, также подлежат квалификации по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.
Обновлено в 04:53
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды
Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта
В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году
В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Технологии
Берегитесь обмана. BitMEX дала рекомендации по защите криптовалюты
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Обновлено в 05:15
Спорт
Сноубордист Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей ФМБА из-за проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину
Гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года, заявили 11 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено в 04:53
Политика
Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.
Обновлено в 06:29