Общество

Бари Алибасов пришел в сознаниеТАСС 05:21

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна. Об этом сообщил ТАСС во вторник PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин. "Сегодня утром он пришел в себя", - сказал Горжанкин.
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«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.
Телеканал 360°вчера в 07:36

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«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Телеканал 360°вчера в 07:36

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

РИА Новостивчера в 12:47

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Lenta.ruвчера в 08:08

Внутреннее кровотечение? Алибасов спросил про кота и впал в кому

Газета.Ru01:10

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств

Комсомольская правдавчера в 07:27

Алибасов очнулся и спросил про кота, а затем снова потерял сознание

РЕН ТВвчера в 07:23

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Интерфаксвчера в 07:00
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Происшествия

Пассажирка открыла аварийный выход лайнера, перепутав его с туалетом

Одна из пассажирок, пытаясь найти туалет, открыла в самолете аварийный выход.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова

Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Здоровье

В Пензенской области ВИЧ-инфицированные могут родить здорового ребенка

«На сегодняшний день женщинам с ВИЧ-инфекцией, при своевременной АРВТ (антиретровирусная терапия), родить здорового ребенка вполне возможно», - заявила она в ходе Международной научно-практической конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:57
Политика

Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации

Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Политика

Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря

Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Финансы

Рубль растёт в начале торгов к доллару и евро

Курс доллара снизился на 19 копеек — до 64,59 рубля. Курс евро также упал на 19 копеек и составил 73,09 рубля.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Политика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Общество

Роскачество проверило детские подгузники на безопасность

Детские подгузники не вызвали нареканий у сотрудников Роскачества.
Обновлено в 02:54
Футбол

Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня

Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Махачкале произошел взрыв на танкере

"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Спорт

Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
Футбол

Бенитес может вновь возглавить «Челси»

Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
Спорт

Россия лишится руководящих постов в ИААФ

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не сможет заявить своих кандидатов для участия в выборах, которые пойдут на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в конце сентября.
Обновлено в 07:38
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

В ближайшее время на конвейер завода в Калуге встанут и модели Opel, часть которых (речь идет о моделях LCV-сегмента) построены на той же платформе, что и «коренные французы» в лице Peugeot Expert и Citroen Jumpy.
Обновлено в 03:07
Футбол

Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции

Обновлено в 02:08
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Обновлено в 05:31
Происшествия

Самолет S7 аварийно сел в Астрахани

Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Астрахани. На борту находились 89 пассажиров, никто не пострадал.
Обновлено в 08:07
Общество

В избирком Екатеринбурга подана заявка о референдуме о храме в сквере у Драмтеатра

Ранее референдум о строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы дважды пытался заявить местный штаб Алексея Навального.
Обновлено в 05:36
Общество

В Россельхознадзоре назвали глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить захоронение или уничтожение пригодных к употреблению в пищу продуктов питания.
Обновлено в 06:51
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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