Общество
Бари Алибасов пришел в сознаниеТАСС 05:21
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна. Об этом сообщил ТАСС во вторник PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин. "Сегодня утром он пришел в себя", - сказал Горжанкин.
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с чего всё началось
Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.Телеканал 360°вчера в 07:36
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«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Телеканал 360°вчера в 07:36
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Курс доллара снизился на 19 копеек — до 64,59 рубля. Курс евро также упал на 19 копеек и составил 73,09 рубля.
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Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
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Детские подгузники не вызвали нареканий у сотрудников Роскачества.
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В Махачкале произошел взрыв на танкере
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Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
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Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
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Бенитес может вновь возглавить «Челси»
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не сможет заявить своих кандидатов для участия в выборах, которые пойдут на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в конце сентября.
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Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
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Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
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Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
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В избирком Екатеринбурга подана заявка о референдуме о храме в сквере у Драмтеатра
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В Россельхознадзоре назвали глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить захоронение или уничтожение пригодных к употреблению в пищу продуктов питания.
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