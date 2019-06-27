Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»Говорит Москва 08:21
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. «По сюжету фильма «Брат-3» главный герой - младший (третий) брат. Он поклонник творчества группы «На-На» и мечтает попасть на «Дом-2».
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с чего всё началось
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожоги внутренних органов.Говорит Москва08:21
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
Политика
Климкин ответил на критику Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ноту Киева к Москве относительно арестованных украинских моряков его ведомство могло направить без согласования с президентом Владимиром Зеленским, и признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ.
Обновлено в 11:08
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика
Евросоюз официально продлил санкции против России
Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Появилось видео момента крушения АН-24 в Бурятии
В Бурятии 2 человека — командир и бортмеханик самолёта — погибли и 7 пассажиров пострадали во время аварийной посадки Ан-24 а/к Ангара.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова показала фото в бикини
В Instagram-stories звезда поделилась с фолловерами снимком в бикини, несмотря на то, что находится на последних месяцах беременности.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Суд продлил арест Арашукову на три месяца
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Экономика
Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян
Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 08:27
Авто
Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе
Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Экономика
Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ
Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Волгограде загорелся строительный рынок
В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
Обновлено в 10:12
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Обновлено в 03:26
Политика
Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром
Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Политика
Около 15% мэров подвергаются уголовным преследованиям
Эксперты комитета гражданских инициатив пришли к выводу, что причиной большого количества уголовных дел против бывших мэров является системная борьба с коррупцией и внутриэлитные конфликты.
Обновлено в 06:18
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Культура
Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра
Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
Обновлено в 11:05
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Экономика
ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах
Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери»
В комментариях пользователи поддержали Сашу Савельеву. Многие отметили, что действительно «диету кормящей матери» придумали именно в России.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09