Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»Говорит Москва 08:21

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожоги внутренних органов.

с чего всё началось

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. «По сюжету фильма «Брат-3» главный герой - младший (третий) брат. Он поклонник творчества группы «На-На» и мечтает попасть на «Дом-2».

Политика Климкин ответил на критику Зеленского Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ноту Киева к Москве относительно арестованных украинских моряков его ведомство могло направить без согласования с президентом Владимиром Зеленским, и признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Политика Евросоюз официально продлил санкции против России Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.

Происшествия Появилось видео момента крушения АН-24 в Бурятии В Бурятии 2 человека — командир и бортмеханик самолёта — погибли и 7 пассажиров пострадали во время аварийной посадки Ан-24 а/к Ангара.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова показала фото в бикини В Instagram-stories звезда поделилась с фолловерами снимком в бикини, несмотря на то, что находится на последних месяцах беременности.

Происшествия Суд продлил арест Арашукову на три месяца Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Экономика Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.

Авто Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Происшествия Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.

Экономика Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.

Происшествия В Волгограде загорелся строительный рынок В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.

Недвижимость Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Политика Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.

Политика В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».

Политика Около 15% мэров подвергаются уголовным преследованиям Эксперты комитета гражданских инициатив пришли к выводу, что причиной большого количества уголовных дел против бывших мэров является системная борьба с коррупцией и внутриэлитные конфликты.

Экономика ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро» Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.

Музыка Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

Культура Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.

Политика Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Политика В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Экономика ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

Шоу-бизнес Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери» В комментариях пользователи поддержали Сашу Савельеву. Многие отметили, что действительно «диету кормящей матери» придумали именно в России.