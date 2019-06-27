Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»Piter.tv 10:07

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожоги внутренних органов.

с чего всё началось

Съемки проекта начнутся через месяц в Красногорске. Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу продюсера.

Политика Бахрейн отозвал посла из Ирака после нападения на посольство в Багдаде МИД Бахрейна принял решение об отзыве для консультация посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Происшествия Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Политика Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Политика Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Транспорт Минтранс Подмосковья раскрыл места установки камер на дорогах Минтранс Московской области опубликовал информацию о местах установки камер фотовидеофиксации.

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.

Авто Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.

Экономика Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019 Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.

Общество Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.

Культура Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.

Политика Конгресс США принял законопроект о гумпомощи для южной границы Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что законопроект, предусматривающий финансовую помощь в $4,6 млрд для решения проблем на границе США, принят обеими палатами Конгресса.

Происшествия Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) совершил аварийную посадку Ан-24 АО «Авиакомпания "Ангара"», на борту которого находились 47 человек.

Политика Представители семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за РФ Представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за резолюции ассамблеи, которая позволяет РФ вернуться к работе в этой организации.

Политика ДНР и ЛНР согласились передать Украине нескольких пленных В свою очередь, долгое время представлявший Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук рассказал журналистам, что обратился к лидерам ДНР и ЛНР, поскольку новый президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает шагов в направлении освобождения пленных.

Экономика TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Общество Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.

Армия и оружие Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка «Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.

Экономика Россияне оказались не такими уж и старыми Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.

Авто BMW и Toyota совместно выпустят новый Toyota Land Cruiser Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения может стать третьим совместным продуктом Toyota и BMW после Toyota Supra и BMW Z4.

Политика В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».