Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»Piter.tv 10:07
Съемки проекта начнутся через месяц в Красногорске. Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу продюсера.
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с чего всё началось
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожоги внутренних органов.Говорит Москва08:21
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