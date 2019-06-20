Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследстваИзвестия 06:20

Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
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с чего всё началось

«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.
Комсомольская правдавчера в 14:22

Подробнее о событии

Жорин: «Алибасов не в себе, нотариус не станет менять завещание»

Телепрограмма07:20

Сын Алибасова в ужасе от заявлений отца о завещании

Газета.Ru07:39

Алибасов выгнал сына и лишил его наследства

News.ruвчера в 17:38

Сын Бари Алибасова рассказал о шоковом состоянии из-за последних заявлений отца

Говорит Москва06:26

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

РБК02:46

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

РИА Новости07:27

«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

Комсомольская правдавчера в 14:22
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
Общество

Кержаков задолжал Милане Тюльпановой по алиментам 600 тысяч рублей

Обновлено в 07:05
Хоккей

Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ

Обновлено в 07:11
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика

WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США

Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН

Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Политика

Путин сравнил потери России и Запада из-за санкций

Страны Запада потеряли на антироссийских санкциях больше, чем Россия, рассказал президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 06:43
Финансы

Курс евро обновил минимум 2019 года

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях

Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Наука

Кошка-лиса: На Корсике нашли новый вид животного семейства кошачьих

Французские ученые обнаружили на Корсике новый животный вид, который пока условно назвали кошка-лиса.
Обновлено в 08:06
Политика

Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
Обновлено в 07:06
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено в 08:21
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Экономика

Медведев предложил существенно повысить пособие по уходу за ребенком

Глава кабмина России Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности.
Обновлено 18 июня в 20:02
Происшествия

В Индонезии малазийский Boeing выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет Boeing 737-800 малазийской авиакомпании Malindo Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта индонезийского города Бандунг перед вылетом, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Политика

Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам

Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства

Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Экономика

Deutsche Bank проверят по подозрению в отмывании денег

Расследование в Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных проверок в рамках одного дела по поиску путей, по которым нелегальные денежные средства проходят через финансовую систему США.
Обновлено в 02:14
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Общество

Восемь новгородских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Не нужно бояться ЕГЭ, – говорит Софья Егорова. По физике высший балл получил выпускник гимназии №4 Аким Каленюк.
Обновлено в 03:13
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Путин ответил на вопрос о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Политика

Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Экономика

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Общество

СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов

Обновлено в 08:01
Общество

Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Самая большая АПЛ прошла морские испытания

Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.
Обновлено в 04:58
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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