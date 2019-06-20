Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследстваИзвестия 06:20

За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

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