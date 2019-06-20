Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследстваИзвестия 06:20
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с чего всё началось
За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.Комсомольская правдавчера в 14:22
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«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания
Комсомольская правдавчера в 14:22
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США
Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН
Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин сравнил потери России и Запада из-за санкций
Страны Запада потеряли на антироссийских санкциях больше, чем Россия, рассказал президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 06:43
Финансы
Курс евро обновил минимум 2019 года
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях
Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Наука
Кошка-лиса: На Корсике нашли новый вид животного семейства кошачьих
Французские ученые обнаружили на Корсике новый животный вид, который пока условно назвали кошка-лиса.
Обновлено в 08:06
Политика
Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
Обновлено в 07:06
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Экономика
Медведев предложил существенно повысить пособие по уходу за ребенком
Глава кабмина России Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности.
Обновлено 18 июня в 20:02
Происшествия
В Индонезии малазийский Boeing выкатился за пределы ВПП
Пассажирский самолет Boeing 737-800 малазийской авиакомпании Malindo Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта индонезийского города Бандунг перед вылетом, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский начал увольнения и реорганизацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Политика
Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам
Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства
Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Экономика
Deutsche Bank проверят по подозрению в отмывании денег
Расследование в Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных проверок в рамках одного дела по поиску путей, по которым нелегальные денежные средства проходят через финансовую систему США.
Обновлено в 02:14
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Общество
Восемь новгородских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
Не нужно бояться ЕГЭ, – говорит Софья Егорова. По физике высший балл получил выпускник гимназии №4 Аким Каленюк.
Обновлено в 03:13
Политика
Путин ответил на вопрос о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Политика
Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа
Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Самая большая АПЛ прошла морские испытания
Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.
Обновлено в 04:58