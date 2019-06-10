Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельноАктуальные Новости вчера в 09:07

Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.

Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно

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