Шоу-бизнес
Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельноАктуальные Новости вчера в 09:07
Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
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Бари Алибасов никогда не сможет питаться самостоятельно: медики рассказали о состоянии артиста
Комсомольская правдавчера в 06:10
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Мать троих детей забыла сына-аутиста в аэропорту на курорте
Гражданка Великобритании забыла одного из троих своих детей в аэропорту Греции, возвращаясь с курорта домой.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Технологии
В работе онлайновых сервисов ВТБ произошёл сбой
«Некоторые перебои наблюдаются в работе IT-систем ВТБ, специалисты банка работают над устранением проблемы», — лаконично сообщило РИА Новости, цитируя пресс-службу второго по активам российского банка.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Рябков предостерег США от выхода из ДВЗЯИ
Москва предостерегает США от новой серьезной ошибки, которой может стать выход из договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам на полях Примаковских чтений.
Обновлено в 08:06
Спорт
IBU обяжет биатлонистов проходить антидопинговое обучение
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил, что, начиная со следующего биатлонного сезона, все спортсмены должны будут проходить образовательную антидопинговую программу и предоставить соответствующий сертификат, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Политика
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Футбол
Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКА
Обновлено в 08:08
Происшествия
Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске
Обновлено в 10:21
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
Обновлено вчера в 11:48
Технологии
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Игры
Ubisoft показала Watch Dogs Legion
Обновлено вчера в 19:10