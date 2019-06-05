Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянииLenta.ru вчера в 09:02
Алибасова доставили в больницу с сильным ожогом пищевода. Причиной травмы стало отравление химикатами — продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб. Его доставили в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифософского .
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Иллюзионист Амаяк Акопян: Дорогой Бари, побыстрее выздоравливай и не пей всякую гадость!
Комсомольская правдавчера в 16:55
«Есть только жидкую пищу»: врач рассказал, чем грозит Алибасову отравление химикатами
Телеканал 360°вчера в 08:35
Врачи: Состояние продюсера Б.Алибасова оценивается как тяжелое, он в реанимации
Агентство Москвавчера в 01:31
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
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