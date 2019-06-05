Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянииLenta.ru вчера в 09:02
Алибасова доставили в больницу с сильным ожогом пищевода. Причиной травмы стало отравление химикатами — продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб. Его доставили в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифософского .
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Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате
В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
В США испытали электромагнитную пушку
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В базе ГИБДД произошел сбой по всей России
В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
Почему россияне боятся потерять работу
Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
Обновлено в 00:00
Политика
Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией
Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья
Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Игры
В Steam с 97% скидкой продают Borderlands: The Handsome Collection
Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).
Обновлено вчера в 10:28
Кино
Дженнифер Лоуренс впервые рассказала о женихе Куке Марони
Представитель Entertainment Tonight Нишель Тернер побеседовала с Дженнифер Лоуренс во время премьеры "Темного Феникса" и обратила внимание на то, что звезда снова появилась на красной дорожке одна.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Финансы
Набиуллина: Россия снижает долю доллара в золотовалютных резервах
Россия снижает долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, работа по их диверсификации продолжается.
Обновлено в 00:29
Политика
Зеленский обратился к Москве касательно Донбасса
«Обращаюсь к российскому руководству: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров (в Минске – прим.)», - написал он на своей странице в Твиттере.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Тамбовская область попала в число самых чистых регионов России
В число грязных попали Иркутская, Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Челябинская области и Красноярский края, а в число чистых – Тамбовская (лидер экологического рейтинга по итогам 2018 г.), Белгородская области, Алтайский край и Республика Алтай.
Обновлено вчера в 03:49
Общество
Осипов передал главе района жалобы борзинцев с прямой линии
Обновлено в 00:35
Технологии
Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании
По словам основателя британской ARM Holdings, работавшего до этого в Acorn Computers, Хермана Хаузера (Hermann Hauser), разлад с Huawei будет иметь невероятно разрушительные последствия для ARM.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
«Приватбанк» обвинил Коломойского в отмывании денег
В иске, который подан в суд штата Делавэр, представители «Приватбанка» обвиняют Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в том, что они отмыли через банк примерно $622, 8 млн, переведя деньги в компании, зарегистрированные на Кипре.
Обновлено вчера в 21:48