Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляцииГазета.Ru 06:36
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Си Цзиньпин процитировал Достоевского
Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.
Обновлено в 08:21
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика
С Джонсона сняли обвинения в должностном преступлении
Инициатором иска стал бизнесмен Маркус Болл. Он обвинил Джонсона в должностном преступлении, сообщает британская газета The Guardian.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»
Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить.
Обновлено в 07:55
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин не планирует контактировать с Зеленским
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.
Обновлено в 04:07
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара США
Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.
Обновлено в 08:26
Политика
Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов»
Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Теннис
Барти одолела 17-летнюю Анисимову в полуфинале «Ролан Гаррос»
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча: текстовая трансляция матча Анисимова — Барти на «Ролан Гаррос».
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Названы самые неталантливые актеры
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ЖКХ
Сроки отключения горячей воды в России сократятся
В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*
В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Обновлено в 09:22
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Политика
Вилкул в компании Кернеса объявил о слиянии «Оппоблока» с «партией мэров»
Один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул написал 7 июня на своей странице в Facebook, что его партия договорилась об объединении перед выборами с рядом других организаций Ранее сообщалось, что "Оппоблок" так и не договорился о союзе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" и пойдет на выборы самостоятельно.
Обновлено в 07:57
Экономика
На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти
Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания
Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот».
Обновлено в 09:39
Происшествия
МВД: фото с наркотиками сделаны дома у журналиста Голунова
Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил ТАСС, что опубликованные ведомством фотографии по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова были сделаны при обыске у него дома.
Обновлено в 06:46
Общество
Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности
Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.
Обновлено в 09:21
Футбол
В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов
На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».
Обновлено в 05:36