Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознаниеРИА Новости вчера в 12:47

Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание сегодня утром. Об этом телеканалу "360" сообщил сын продюсера. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", — заявил Алибасов-младший.
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«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.
Телеканал 360°вчера в 07:36

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Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

РИА Новостивчера в 12:47

Бари Алибасов на мгновение пришёл в себя и спросил про кота: Где Чуча?

Life.ruвчера в 07:21

«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Телеканал 360°вчера в 07:36

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств

Комсомольская правдавчера в 07:27

Алибасов очнулся и спросил про кота, а затем снова потерял сознание

РЕН ТВвчера в 07:23

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Lenta.ruвчера в 08:08

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Интерфаксвчера в 07:00
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Стало известно, когда по Крымскому мосту поедут поезда

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В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме

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«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА

В составе победителей впервые в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл Кевин Дюрант, однако форвард вновь получил травму.
Обновлено в 00:15
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В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

В ГД не спешат вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч

Депутаты Государственной думы РФ пока не видят целесообразности вводить в России штраф за превышение скоростного лимита на величину более 10 км/ч и рекомендуют правительству России не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 00:30
Экономика

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Технологии

Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров

Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено 09 июня в 14:04
Космос

Человечество дотянулось до Венеры 34 года назад

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье

В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Соловьев сделал заявление о деле Голунова

Российский журналист Владимир Соловьев завел телеграм-канал и первым делом прокомментировал задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает региональным властям поддерживать частные детсады и установить выплаты родителям детей, которые не попали в государственные, следует из доклада о деятельности уполномоченного в 2018 году, опубликованного на сайте "Российской газеты".
Обновлено вчера в 18:58
Общество

Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена

Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские русские имена.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

WP: США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило британской стороне официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году

Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
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Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено 09 июня в 06:50
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве

Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до 21-23 градусов.
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После голодовки сирот в Хабаровске возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля

Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено вчера в 05:48
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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