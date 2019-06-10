Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознаниеРИА Новости вчера в 12:47
Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание сегодня утром. Об этом телеканалу "360" сообщил сын продюсера. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", — заявил Алибасов-младший.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.Телеканал 360°вчера в 07:36
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Телеканал 360°вчера в 07:36
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Транспорт
Стало известно, когда по Крымскому мосту поедут поезда
Обновлено вчера в 03:04
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА
В составе победителей впервые в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл Кевин Дюрант, однако форвард вновь получил травму.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
В ГД не спешат вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч
Депутаты Государственной думы РФ пока не видят целесообразности вводить в России штраф за превышение скоростного лимита на величину более 10 км/ч и рекомендуют правительству России не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 00:30
Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Технологии
Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров
Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено 09 июня в 14:04
Космос
Человечество дотянулось до Венеры 34 года назад
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье
В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Соловьев сделал заявление о деле Голунова
Российский журналист Владимир Соловьев завел телеграм-канал и первым делом прокомментировал задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает региональным властям поддерживать частные детсады и установить выплаты родителям детей, которые не попали в государственные, следует из доклада о деятельности уполномоченного в 2018 году, опубликованного на сайте "Российской газеты".
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские русские имена.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
WP: США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило британской стороне официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено 09 июня в 06:50
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до 21-23 градусов.
Обновлено в 00:31
Происшествия
После голодовки сирот в Хабаровске возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено вчера в 05:48