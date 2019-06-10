Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознаниеРИА Новости 12:47
Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание сегодня утром. Об этом телеканалу "360" сообщил сын продюсера. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", — заявил Алибасов-младший.
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с чего всё началось
Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.Телеканал 360°07:36
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки
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Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына
Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
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На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
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В сети появился постер Watch Dogs Legion
Обновлено в 11:45
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Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира
В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.
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ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
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Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь
Эксперты предположили, что уже к концу нынешнего века людям придется переселиться на север из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Политика
Чем разрешится политический кризис в Молдавии
Политический кризис в Молдавии привел к образованию в стране двоевластия.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
По словам издания Air Force Times, из-за печальной ситуации с бомбардировщиками ВВС B-1B Lancer страдают возможности США по нанесению ударов дальней авиацией.
Обновлено в 03:23
Футбол
Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила португальца с победой в Лиге наций.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца
Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.
Обновлено в 15:21
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»
Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».
Обновлено в 08:07
Наука
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено в 15:23
Авто
Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов
Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Экономика
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%
Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на нынешний год - 4,3%. В мае инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле.
Обновлено в 05:08
Общество
У должников по алиментам взыщут имущество, оформленное на других
Как отмечается в пояснительных материалах к проекту, сейчас многие должники, чтобы не платить, просто не оформляют объекты в личную собственность и не открывают на свое имя банковские счета.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Разин высказал опасения, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что Алибасов «повторит историю» певицы Юлии Началовой, которая погибла 16 марта.
Обновлено в 12:49
Наука
Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума
Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Спорт
Сноубордист Уайлд получил временный допуск от ФМБА
Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:12