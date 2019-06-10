Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознаниеРИА Новости 12:47

Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание сегодня утром. Об этом телеканалу "360" сообщил сын продюсера. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", — заявил Алибасов-младший.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.
Телеканал 360°07:36

Подробнее о событии

«Он просто спит»: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца

Пятый канал15:12

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

РИА Новости12:47

Бари Алибасов на мгновение пришёл в себя и спросил про кота: Где Чуча?

Life.ru07:21

«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Телеканал 360°07:36

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств

Комсомольская правда07:27

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Lenta.ru08:08

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Интерфакс07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына

Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Игры

В сети появился постер Watch Dogs Legion

Обновлено в 11:45
Футбол

Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира

В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.
Обновлено в 14:32
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
Обновлено в 14:51
Наука

Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь

Эксперты предположили, что уже к концу нынешнего века людям придется переселиться на север из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Политика

Чем разрешится политический кризис в Молдавии

Политический кризис в Молдавии привел к образованию в стране двоевластия.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

По словам издания Air Force Times, из-за печальной ситуации с бомбардировщиками ВВС B-1B Lancer страдают возможности США по нанесению ударов дальней авиацией.
Обновлено в 03:23
Футбол

Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила португальца с победой в Лиге наций.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца

Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.
Обновлено в 15:21
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».
Обновлено в 08:07
Наука

«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой

«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено в 15:23
Авто

Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов

Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия

Российская яхта показалась финским пограничникам чудовищем

Обновлено в 01:46
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Экономика

МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на нынешний год - 4,3%. В мае инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле.
Обновлено в 05:08
Общество

У должников по алиментам взыщут имущество, оформленное на других

Как отмечается в пояснительных материалах к проекту, сейчас многие должники, чтобы не платить, просто не оформляют объекты в личную собственность и не открывают на свое имя банковские счета.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Разин высказал опасения, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что Алибасов «повторит историю» певицы Юлии Началовой, которая погибла 16 марта.
Обновлено в 12:49
Наука

Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума

Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Спорт

Сноубордист Уайлд получил временный допуск от ФМБА

Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:12
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное