Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознаниеРИА Новости 12:47

Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.

с чего всё началось

Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание сегодня утром. Об этом телеканалу "360" сообщил сын продюсера. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", — заявил Алибасов-младший.

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

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