Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознаниеРИА Новости 12:47

Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание сегодня утром. Об этом телеканалу "360" сообщил сын продюсера. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", — заявил Алибасов-младший.
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«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.
Телеканал 360°07:36

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Бари Алибасов на мгновение пришёл в себя и спросил про кота: Где Чуча?

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Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Lenta.ru08:08

«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Телеканал 360°07:36

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств

Комсомольская правда07:27

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

РИА Новости12:47

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Интерфакс - Россия07:00

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Интерфакс07:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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