Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.

с чего всё началось

Сын продюсера Бари Алибасова скрылся с 20 миллионами рублей, заработанными благодаря ажиотажу вокруг отравления отца. Об этом Алибасов рассказал журналу «Семь дней». Комментируя снимки из больницы, которые сделал его сын, Алибасов отметил, что «молодые на всем хотят зарабатывать».

Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

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