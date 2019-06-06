Общество

Бари Алибасов переписал завещаниеВести.Ru 08:03

Ранее адвокат Сергей Жорин в своем "Твиттере" сообщил, что завещание известный продюсер составил еще 7 лет назад, и в нем был упомянут в том числе и он. Но, отмечает Жорин, "похоже, Бари и в этот раз всех обломал". 7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня.
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Бари Алибасов написал новое завещание

РИА Новости07:52

Бари Алибасов завещает права на творчество группы «На-На» коллективу

ТАСС07:43

Стали известны подробности нового завещания Бари Алибасова

BFM.ru06:34

Представитель Алибасова сообщил о составленном продюсером завещании

РБК06:55

Алибасов составил новое завещание в НИИ Склифосовского

РЕН ТВ06:41

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Говорит Москва07:20

Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам

RT на русском08:11
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МегаФон и Cinia Oy договорились о совестном строительстве новой подводной высокоскоростной оптической линии, соединяющей Хельсинки и Токио.
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Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников».
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Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
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Политика

"Забыли о воровстве?" Националисты забросали файерами имение Порошенко

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Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
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Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

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Культура

Трегулова ответила на критику мер безопасности на выставке Мунка

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Политика

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Президент России Владимир Путин считает, что в истории России много героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос, кого глава государства считает национальными героями.
Обновлено в 08:31
Общество

Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
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Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Политика

Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны

Забывать уроки Второй мировой — значит, предавать память близких, считает Путин.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Наука

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
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Футбол

Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд

На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
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Британка обняла возлюбленного и спасла его от рака

В Британии девушка спасла жизнь своему молодому человеку, во время объятий обнаружив на его спине опасную опухоль, пишет газета The Mirror.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Шакира пришла в испанский суд с двойником

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Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
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Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
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Экономика

Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
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СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
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«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика

Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства журналистов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу со своим коллегой из ЦАР Сильви Байпо Темоном, в ходе которой попросил власти страны максимально ускорить расследование убийства троих отечественных журналистов.
Обновлено в 07:07
Интернет

Роскачество назвало самые ненадёжные пароли

ИА «Ореанда-Новости» Специалисты «Роскачества» рассказали, какие пароли не следует выбирать для защиты своих интернет-аккаунтов.
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Космос

«Великолепная семерка» пополнилась радиогромким пульсаром

Астрономы подтвердили тепловую природу рентгеновского излучения у радиопульсара PSR J0726-2612, что доказывает его сходство с «Великолепной семеркой» — группой относительно близких одиночных нейтронных звезд.
Обновлено в 08:15
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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Вячеслав Жеребкин
Российский певец, музыкант, участник группы «На-На». Заслуженный артист РФ.
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