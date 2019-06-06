Общество
Бари Алибасов переписал завещаниеВести.Ru 08:03
Ранее адвокат Сергей Жорин в своем "Твиттере" сообщил, что завещание известный продюсер составил еще 7 лет назад, и в нем был упомянут в том числе и он. Но, отмечает Жорин, "похоже, Бари и в этот раз всех обломал". 7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика
Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).
Обновлено в 07:24
Технологии
МегаФон и финский оператор соединят Европу и Азию оптоволокном
МегаФон и Cinia Oy договорились о совестном строительстве новой подводной высокоскоростной оптической линии, соединяющей Хельсинки и Токио.
Обновлено в 07:15
Хоккей
«Трактор» выменял у «Локомотива» Егора Фатеева
Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников».
Обновлено в 08:06
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Культура
Трегулова ответила на критику мер безопасности на выставке Мунка
Потеря ощущения сакральности музейного пространства в современном обществе приводит к тому, что музеям приходится "обороняться" от собственных посетителей, сказала в интервью РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, реагируя тем самым на критику мер безопасности на выставке Эдварда Мунка.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Путин назвал Пушкина и Петра I в числе национальных героев России
Президент России Владимир Путин считает, что в истории России много героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос, кого глава государства считает национальными героями.
Обновлено в 08:31
Общество
Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Политика
Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны
Забывать уроки Второй мировой — значит, предавать память близких, считает Путин.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Британка обняла возлюбленного и спасла его от рака
В Британии девушка спасла жизнь своему молодому человеку, во время объятий обнаружив на его спине опасную опухоль, пишет газета The Mirror.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Шакира пришла в испанский суд с двойником
Колумбийская певица Шакира, чтобы избежать внимания журналистов, освещавших судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов, прибегла к нескольким трюкам: она сняла место на подземной парковке и привела похожую на себя женщину, чтобы не попасть в объективы телекамер.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Авто
GM и Michelin переходят на безвоздушные шины
Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика
Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства журналистов
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу со своим коллегой из ЦАР Сильви Байпо Темоном, в ходе которой попросил власти страны максимально ускорить расследование убийства троих отечественных журналистов.
Обновлено в 07:07
Интернет
Роскачество назвало самые ненадёжные пароли
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты «Роскачества» рассказали, какие пароли не следует выбирать для защиты своих интернет-аккаунтов.
Обновлено в 03:09
Космос
«Великолепная семерка» пополнилась радиогромким пульсаром
Астрономы подтвердили тепловую природу рентгеновского излучения у радиопульсара PSR J0726-2612, что доказывает его сходство с «Великолепной семеркой» — группой относительно близких одиночных нейтронных звезд.
Обновлено в 08:15
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26