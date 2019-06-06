Общество

Бари Алибасов написал новое завещаниеРИА Новости 07:52

Продюсер Бари Алибасов написал новое завещание, сообщил журналистам его пиар-директор Вадим Горожанкин.
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Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам

RT на русском08:11

Бари Алибасов завещает права на творчество группы «На-На» коллективу

ТАСС07:43

Бари Алибасов составил новое завещание

Известия07:20

Бари Алибасов написал новое завещание

РИА Новости07:52

Представитель Алибасова сообщил о новом завещании продюсера

РБК06:55

Алибасов составил новое завещание в НИИ Склифосовского

РЕН ТВ06:41

Стали известны подробности нового завещания Бари Алибасова

BFM.ru06:34
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Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

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Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
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Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
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Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

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Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
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Наука

С правом на переписку

На этапе дизайна эксперимента последовательность ДНК разбивают так, чтобы последовательности этих олигонуклеотидов перекрывались друг с другом.
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Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
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Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика

В «предательстве» Зеленского нашли российский след

Ранее прежний глава государства Петр Порошенко счел подобное решение «предательством национальных интересов» и потребовал от президента Владимира Зеленского объяснений.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
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Клэй Томпсон сыграет в 4-м матче финальной серии

Обновлено в 14:19
Политика

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Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
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Google Stadia запустят в ноябре

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
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Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
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Marvel готовится перезапустить «Фантастическую четверку»

Обновлено в 05:24
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Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
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Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 16:39
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В Тбилиси загорелся крупный рынок

Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина

На Митинском кладбище столицы простились с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который был убит во время драки в Путилкове.
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Обновлено в 15:12
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BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
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Певица Нюша порадовала поклонников фотографией своей подросшей дочери.
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Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

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Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Пекин о возможности очередного повышения пошлин, отметив при этом, что в торговых переговорах с Китаем происходит много "интересного".
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В России с 2020 года увеличат материнский капитал

Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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Владимир Политов
Певец
Советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На». Заслуженный артист России.
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