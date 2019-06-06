Бари Алибасов написал новое завещаниеРИА Новости 07:52

Происшествия Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.

Технологии В Роскомнадзоре заявили об удалении более 300 тыс. пиратских ресурсов После подписания меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями и интернет-площадками Роскомнадзор удалил более 300 тыс. пиратских ресурсов, заявил 6 июня глава ведомства Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общество В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Происшествия Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Политика Националисты забросали файерами особняк Порошенко Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua».

Футбол СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу «Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Политика Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Кино Россияне назвали свои любимые сериалы Зрители в возрасте от 18 до 34 лет чаще всего смотрели сериалы «Ольга», «Реальные пацаны», «Полицейский с рублевки», «Универ» и «Мажор 3». В более молодой возрастной категории от 4 до 17 лет оказались популярны сериалы «Ивановы-Ивановы», «#СеняФедя», «Ольга», «Кухня» и «Молодёжка-6».

Общество Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Политика Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.

Армия и оружие Жители японской Фуссы получат компенсацию за шум от базы США Ранее 22 мая сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину за то, что он пытался ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы Йокота в Токио.

Футбол Футболист «Чертаново» награжден за помощь полиции в задержании преступников Одним из 20 приглашенных стал игрок футбольной школы "Чертаново" Илья Шкода, выступающий за команду 2007 года рождения.