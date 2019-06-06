Общество

Бари Алибасов написал новое завещаниеРИА Новости 07:52

Продюсер Бари Алибасов написал новое завещание, сообщил журналистам его пиар-директор Вадим Горожанкин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бари Алибасов завещает права на творчество группы «На-На» коллективу

ТАСС07:43

Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам

RT на русском08:11

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Говорит Москва07:20

Бари Алибасов написал новое завещание

РИА Новости07:52

Алибасов составил новое завещание в НИИ Склифосовского

РЕН ТВ06:41

Представитель Алибасова сообщил о новом завещании продюсера

РБК06:55

Стали известны подробности нового завещания Бари Алибасова

BFM.ru06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Происшествия

Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Технологии

В Роскомнадзоре заявили об удалении более 300 тыс. пиратских ресурсов

После подписания меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями и интернет-площадками Роскомнадзор удалил более 300 тыс. пиратских ресурсов, заявил 6 июня глава ведомства Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 08:23
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен

Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 10:23
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua».
Обновлено в 10:30
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram

Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 13:00
Кино

Россияне назвали свои любимые сериалы

Зрители в возрасте от 18 до 34 лет чаще всего смотрели сериалы «Ольга», «Реальные пацаны», «Полицейский с рублевки», «Универ» и «Мажор 3». В более молодой возрастной категории от 4 до 17 лет оказались популярны сериалы «Ивановы-Ивановы», «#СеняФедя», «Ольга», «Кухня» и «Молодёжка-6».
Обновлено в 12:19
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика

Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Обновлено вчера в 11:39
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Жители японской Фуссы получат компенсацию за шум от базы США

Ранее 22 мая сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину за то, что он пытался ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы Йокота в Токио.
Обновлено в 09:07
Футбол

Футболист «Чертаново» награжден за помощь полиции в задержании преступников

Одним из 20 приглашенных стал игрок футбольной школы "Чертаново" Илья Шкода, выступающий за команду 2007 года рождения.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова

Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Политов
Певец
Советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На». Заслуженный артист России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное