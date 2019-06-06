Общество
Бари Алибасов написал новое завещаниеРИА Новости 07:52
Продюсер Бари Алибасов написал новое завещание, сообщил журналистам его пиар-директор Вадим Горожанкин.
Читать в источнике
Оценить237
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым
Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе
Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Футбол
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Финансы
Бюджету РФ понадобятся резервы в 10-12% ВВП в случае затяжного кризиса – замглавы Минфина
Бюджету РФ потребуются резервы в 10-12% ВВП, чтобы справиться со всеми обязательствами даже в самых стрессовых для экономики условиях – если мировые цены на нефть упадут до 25-30 долларов за баррель и будут сохраняться на этом уровне в течение нескольких лет, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах ПМЭФ-2019.
Обновлено в 14:45
Финансы
Совкомбанк на треть нарастил регулярную прибыль
Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова
Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 08:38
Политика
Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Общество
Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России
Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 11:18
Экономика
Топилин назвал регионы с самым бедным населением
По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Женщина пролила духи и осталась без ноги
Обновлено в 13:42
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30