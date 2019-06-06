Общество

Бари Алибасов написал новое завещаниеРИА Новости 07:52

Продюсер Бари Алибасов написал новое завещание, сообщил журналистам его пиар-директор Вадим Горожанкин.
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Бари Алибасов написал новое завещание

РИА Новости07:52

Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам

RT на русском08:11

Представитель Алибасова сообщил о новом завещании продюсера

РБК06:55

Бари Алибасов завещает права на творчество группы «На-На» коллективу

ТАСС07:43

Алибасов составил новое завещание в НИИ Склифосовского

РЕН ТВ06:41

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Говорит Москва07:20

Стали известны подробности нового завещания Бари Алибасова

BFM.ru06:34
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Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Религия

Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено в 09:01
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.
Обновлено в 11:18
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 06:26
Наука

Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Культура

BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Финансы

Бюджету РФ понадобятся резервы в 10-12% ВВП в случае затяжного кризиса – замглавы Минфина

Бюджету РФ потребуются резервы в 10-12% ВВП, чтобы справиться со всеми обязательствами даже в самых стрессовых для экономики условиях – если мировые цены на нефть упадут до 25-30 долларов за баррель и будут сохраняться на этом уровне в течение нескольких лет, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах ПМЭФ-2019.
Обновлено в 14:45
Технологии

S7 собирается использовать Face ID вместо посадочных талонов

Обновлено в 10:51
Финансы

Совкомбанк на треть нарастил регулярную прибыль

Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова

Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 08:38
Политика

Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Общество

Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России

Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 11:18
Экономика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Здоровье

Женщина пролила духи и осталась без ноги

Обновлено в 13:42
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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Владимир Политов
Певец
Советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На». Заслуженный артист России.
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