Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянииГазета.Ru 02:36
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В настоящее время он находится в больнице.
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Врачи: Состояние продюсера Б.Алибасова оценивается как тяжелое, он в реанимации
Агентство Москва01:31
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