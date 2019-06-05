Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянииГазета.Ru 02:36

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В настоящее время он находится в больнице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бари Алибасов попал в реанимацию

РИА Новости03:29

Врачи оценивают состояние Бари Алибасова как тяжелое

ТАСС02:23

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова после отравления

Пятый канал03:12

Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

RT на русском02:41

Врачи: Состояние продюсера Б.Алибасова оценивается как тяжелое, он в реанимации

Агентство Москва01:31

В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова

РБК02:55

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Комсомольская правда03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия

В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42
Политика

Путин назначил генерала начальником ФСБ в Челябинской области

Обновлено в 04:08
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Хоккей

Агент Павла Дацюка оценил шансы на возвращение игрока в «Автомобилист»

Агент Павла Дацюка рассказал о шансах на возвращение игрока в «Автомобилист».
Обновлено в 04:15
Политика

У Зеленского пока не нашлось должности для Саакашвили

Ранее Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности на Украине и не будет баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду, но поддержит появление новых политических сил.
Обновлено в 02:15
Общество

Определены самые грязные регионы России

Обновлено в 04:13
Культура

Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале

В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Космос

Китай впервые осуществил космический запуск с морской платформы

Китай впервые в своей истории осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы.
Обновлено в 03:35
Кино

Рашкин попросил Чайку проверить поддержку Минкультуры студии Kinodanz

«Создается впечатление, что Минкультуры не предпринимает достаточные меры для определения российских фильмов, государственная поддержка которых необходима и возможна с точки зрения действующего законодательства и (или) должным образом не отслеживается целевое использование выделенных бюджетных средств», — считает Рашкин.
Обновлено вчера в 15:47
Гаджеты

В России стартовали продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

В России стартовали продажи обновленной версии фотоаппаратов «Зенит», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке

Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
Обновлено в 02:57
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Трамп опроверг масштабные протесты против него в Великобритании

Президент США Дональд Трамп не увидел во время визита в Великобританию массовых протестов против его приезда.
Обновлено в 03:57
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип

Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

РВСН получит в распоряжение более 30 межконтинентальных ракет

РВСН получит около 30 баллистических межконтинентальных ракет для увеличения количества современного вооружения в ракетных войсках до конца 2019 года, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Кино

На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 19:45
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Сергей Жуков: «Рядом с любимой чувствую себя мальчишкой»

Из Америки приезжает моя старшая дочка Саша, ей 18 лет.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Опубликовано имя главного подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

Задержаны подозреваемые в убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Двое из тех десяти, что убивали русского парня.
Обновлено 03 июня в 19:29
Авто

АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта

Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 03:12
Политика

Савченко рассказала о возможной потере Донбасса

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne допустила возможность возникновения Третьей Мировой из-за гражданской войны в Донбассе, сообщает "Царьград".
Обновлено в 01:03
ЖКХ

Глава Саратова Михаил Исаев совершил инспекционный выезд по городу

Вчера, 4 июня, глава Саратова Михаил Исаев совершил инспекционный выезд по городу.
Обновлено в 02:55
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное