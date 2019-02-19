Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянииBFM.ru 02:15
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского. Он в тяжелом состоянии, сообщили врачи агентству городских новостей «Москва». Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб.
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Врачи: Состояние продюсера Б.Алибасова оценивается как тяжелое, он в реанимации
Агентство Москва01:31
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