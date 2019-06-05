Бари Алибасов находится в тяжелом состоянииГазета.Ru 02:36

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В настоящее время он находится в больнице.

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