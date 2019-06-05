Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянииГазета.Ru 02:36
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В настоящее время он находится в больнице.
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с чего всё началось
Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".Комсомольская правдавчера в 14:46
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«Ожог пищевода и желудка, состояние тяжелое»: неизвестно, сколько Бари Алибасов пробудет в больнице
Комсомольская правдавчера в 18:20
Врачи: Состояние продюсера Б.Алибасова оценивается как тяжелое, он в реанимации
Агентство Москва01:31
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