Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного снаRT на русском 13:45
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
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Связь только через сына. Он у него был недавно. Говорит, состояние по-прежнему тяжелое... Сейчас он находится в медикаментозном сне. Ему два дня нужно поспать.
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Общество
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После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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