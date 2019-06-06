Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного снаRT на русском 13:45

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
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Владимир Политов
Связь только через сына. Он у него был недавно. Говорит, состояние по-прежнему тяжелое... Сейчас он находится в медикаментозном сне. Ему два дня нужно поспать.
— Владимир Политов, певецАргументы недели 11:58

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Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Фонтанка.Ру09:02

Б.Алибасова могут вывести из состояния медикаментозного сна через три дня

Агентство Москва09:32

Участник «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Известия09:21

О медикаментозном сне Алибасова рассказали в «На-На»

Газета.Ru09:19

Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон

ТАСС10:00

Бари Алибасов введен в медикаментозный сон

Daily Storm08:57

Участник группы «На-На»: Алибасов находится в медикаментозном сне

РЕН ТВ09:36
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Общество

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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