Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного снаRT на русском 13:45

Связь только через сына. Он у него был недавно. Говорит, состояние по-прежнему тяжелое... Сейчас он находится в медикаментозном сне. Ему два дня нужно поспать.

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