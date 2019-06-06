Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном снеBFM.ru 09:52
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна. Он пробудет в этом состоянии два дня, сообщил ТАСС сын продюсера. По его словам, состояние Алибасова оценивается как стабильно тяжелое.
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Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Общество
В Хабаровском крае будут штрафовать за незаконную торговлю рыбой на стихийных рынках
Внесенным в Законодательную Думу Хабаровского края законопроектом устанавливается административная ответственность за осуществление торговли водными биологическими ресурсами на территории общего пользования вне специально установленных для этого мест.
Обновлено в 04:30
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 20:26
Происшествия
Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети
Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
Обновлено в 20:28
Наука
Ученые смогли вырастить мозг человека
Обновлено в 15:49
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Экономика
На Сахалине построят гостиницу сети Hilton
О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17
По меньшей мере 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего
Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52
Технологии
Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд
Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено в 10:36
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Общество
Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian
Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Обновлено в 21:01
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли пьёт гормоны для смены пола
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено в 17:10
Политика
Трамп примет решение о новых пошлинах для КНР после саммита G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять решение о новых пошлинах на товары из Китая после саммита G20.
Обновлено в 09:25
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Президент Associated Press назвал экстраординарной свою встречу с Путиным
Встреча президента РФ Владимира Путина с главами крупных мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была экстраординарной и очень полезной, заявил глава американского агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в центре столицы
Российская телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в столичном районе Замоскворечье.
Обновлено в 15:58
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47