Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельноREGNUM 07:36
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
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Бари Алибасов никогда не сможет глотать: медики рассказали о состоянии артиста
Комсомольская правда06:10
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:55, Ашберн
Экономика
Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю вырос в 2,1 раза
Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток почти в 2,1 миллиарда долларов против 1,9 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 04:17
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Здоровье
Врач пожаловался на жару в операционной в ярославской областной детской больнице
Обновлено в 04:48
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Политика
Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в терроризме
На территории нескольких районов Крыма и Севастополя сотрудники ФСБ проводят обыски у предполагаемых участников деятельности террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*.
Обновлено в 02:44
Политика
МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции
В Москве приветствуют формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обновлено в 05:58
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России
Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись, на которой лидеры бандформирований и экстремистские организации выражают неуважение к российскому гербу.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Петербургские полицейские задержали на Урале подозреваемого в убийстве
Петербургские следователи вылетели на Урал еще в начале прошлой недели и за несколько дней установили местонахождение подозреваемого.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Л. Барбараш стал внештатным советником губернатора по здравоохранению
Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин вручил соответствующее удостоверение Леониду Барбарашу в областной администрации.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский отшутился на обвинения в плагиате речи Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на обвинения администрации бывшего главы государства Петра Порошенко о том, что он якобы позаимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 07:22
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Москве разгромили редакцию «Сноба»
Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено 08 июня в 14:59
Технологии
«Манго Телеком» представил решение класса UCaaS
Провайдер начал работать над архитектурой собственного решения UCaaS (Unified Communications as a Service) в 2017 г. На протяжении двух лет линейка Mango Office последовательно наполнялась новыми сервисами и функциональными расширениями ранее существовавших инструментов, чтобы компания-заказчик могла создать для себя на их основе единую бесшовную коммуникационную среду.
Обновлено в 07:02
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили Opel в России
По итогам первых четырех месяцев 2019 г. самой популярной моделью Opel на вторичном рынке стала Astra, разошедшаяся тиражом в 18 393 автомобиля.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10