Происшествия
Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного снаРоссийская газета 07:36
Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна. И всё, что удалось узнать у медиков - вероятнее всего, Бари Каримович, если и выйдет из сна, никогда не сможет глотать самостоятельно - "по причине тяжелейшего поражения пищевода".
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