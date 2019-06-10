Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного снаРоссийская газета 07:36

Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна. И всё, что удалось узнать у медиков - вероятнее всего, Бари Каримович, если и выйдет из сна, никогда не сможет глотать самостоятельно - "по причине тяжелейшего поражения пищевода".

Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна

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