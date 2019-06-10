Происшествия

Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного снаРоссийская газета 07:36

Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна. И всё, что удалось узнать у медиков - вероятнее всего, Бари Каримович, если и выйдет из сна, никогда не сможет глотать самостоятельно - "по причине тяжелейшего поражения пищевода".
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Продюсер Б.Алибасов может потерять способность глотать

Агентство Москва06:07

Бари Алибасов уже никогда не сможет глотать

Газета.Ru07:29

PR-директор Бари Алибасова рассказал, что продюсер не вышел из медикаментозного сна

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Бари Алибасов больше не сможет глотать

РЕН ТВ06:25

Алибасов никогда не сможет глотать, заявил его директор

РИА Новости08:01

Алибасов до сих пор остается в медикаментозном сне

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Бари Алибасов остаётся в состоянии медикаментозного сна

Говорит Москва06:18
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Бари Алибасов останется инвалидом

Вести.UZ10:09
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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