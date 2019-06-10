Общество
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельноREGNUM 07:36
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Бари Алибасов никогда не сможет питаться самостоятельно: медики рассказали о состоянии артиста
Комсомольская правда06:10
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия
В анализах Голунова не нашли наркотиков
Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Финансы
Аналитики: в России наметилась тенденция к снижению ставок по ипотеке
Снижающаяся инфляция позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на устойчивую тенденцию по снижению ипотечных ставок.
Обновлено в 09:25
Общество
Беглов проинспектировал долгострой на Большеохтинском
Днем 10 июня члены Правительства Санкт-Петербурга во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым провели контрольно-выездное совещание на строительной площадке жилого комплекса "Охта-Модерн", который располагается на Большеохтинском проспекте, 15, корпус 2, литер А. Данный объект считается одним из самых проблемных долгостроев в Петербурге.
Обновлено в 09:00
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол
Суд отказал Мамаеву в свидании с детьми
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Мешки для мусора вместо штанов? Хайди Клум вышла на парад в «целлофановых» брюках
Обновлено в 11:07
Экономика
В Иране майнеров лишат дешевого электричества
Майнеры должны платить полную стоимость электричества в Иране, а не пользоваться льготными тарифами, утверждает замминистра энергетики страны Хомаюн Хаери.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Общество
Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома
Многие пользователи отметили сходство существа на видео с эльфом Добби из фильмов о Гарри Поттере.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Авто
Skoda выпустила кроссовер Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Политика
Стала известна реакция Путина на дело Голунова
В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова.
Обновлено в 12:01
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Кино
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль»
Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Технологии
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Обновлено в 12:11
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44