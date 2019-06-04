Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлениемГазета.Ru 16:07

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве. По некоторым данным, артист по ошибке выпил жидкость для промывки труб, получив сильный ожог пищевода. Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.

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