Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлениемГазета.Ru 16:07
Продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве. По некоторым данным, артист по ошибке выпил жидкость для промывки труб, получив сильный ожог пищевода. Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
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с чего всё началось
Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".Комсомольская правда14:46
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«Ожог пищевода и желудка, состояние тяжелое»: неизвестно, сколько Бари Алибасов пробудет в больнице
Комсомольская правда18:20
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