Футбол
Барцальи может войти в тренерский штаб СарриСпорт-Экспресс вчера в 18:23
Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи, завершивший карьеру в конце минувшего сезона, может остаться в туринском клубе. Как сообщает Tuttosport, 38-летний итальянец войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри, который недавно возглавил туринцев.
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