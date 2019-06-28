Барцальи может войти в тренерский штаб СарриСпорт-Экспресс 18:23

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи, завершивший карьеру в конце минувшего сезона, может остаться в туринском клубе. Как сообщает Tuttosport, 38-летний итальянец войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри, который недавно возглавил туринцев.

Барцальи может войти в тренерский штаб Сарри

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