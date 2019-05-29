Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной АргентиныСоветский спорт 03:26

Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач нападающего Барселоны Лионеля Мессии в сборной Аргентины. У Аргентины не получается выиграть чемпионат мира. Несмотря на то, что у них есть Месси.

Происшествия Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Происшествия Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Политика Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.

Космос 100 лет назад была впервые проверена теория относительности Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Политика Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове Ранее «провокацией, направленной на разжигание межэтнической вражды» инцидент назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Энергетика В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество Мировые автоконцерны попросили ФСБ защитить их от кубанских судей Несколько крупных мировых автоконцернов пожаловались в российские силовые и надзорные ведомства на районные суды Краснодара, которые якобы участвуют в мошеннической схеме, пишет РБК.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Происшествия Напавший на школьницу в Вольске подросток задержан следователями Напавший на школьницу с топором подросток в одой из школ Вольска задержан.

Происшествия В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Общество В России предложили создать отцовский капитал В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.

Армия и оружие Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.

Недвижимость В России сократилась средняя площадь продаваемых квартир Если в докризисном 2014 году средняя площадь квартиры, приобретаемой в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы, составляла 70,2 кв. м, то сегодня на 18,8% меньше — 57 кв. м, выяснили ранее в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Общество Во Львове протестующие ворвались в горсовет Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.

Общество В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.