Футбол

Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной АргентиныСоветский спорт 03:26

Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач нападающего Барселоны Лионеля Мессии в сборной Аргентины. У Аргентины не получается выиграть чемпионат мира. Несмотря на то, что у них есть Месси.
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Обама прокомментировал неудачи Месси со сборной Аргентины

Soccer.ru04:44

Обама назвал причину неудач Месси в сборной Аргентины

Газета.Ru03:31

Обама рассказал о проблемах сборной Аргентины с Месси

Спорт-Экспресс02:39

Обама назвал причину неудач Месси в сборной Аргентины

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Экс-президент США призвал молодежь не совершать ошибок сборной Аргентины при достижении целей

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Барак Обама прокомментировал причину неудач Месси в сборной Аргентины

Советский спорт03:26

Барак Обама о Месси: «Даже гении работают с другими людьми, чтобы развиваться. Немногие добиваются больших высот самостоятельно»

Sports.ru03:48
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Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Технологии

В Москве представили первый российский квантовый телефон

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Баскетбол

Паскаль Сиакам: «Не хочу быть следующим Дрэймондом Грином»

Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам прокомментировал сравнение с одним из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином.
Обновлено в 03:31
Космос

100 лет назад была впервые проверена теория относительности

Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.
Обновлено в 05:18
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове

Ранее «провокацией, направленной на разжигание межэтнической вражды» инцидент назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:38
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Мировые автоконцерны попросили ФСБ защитить их от кубанских судей

Несколько крупных мировых автоконцернов пожаловались в российские силовые и надзорные ведомства на районные суды Краснодара, которые якобы участвуют в мошеннической схеме, пишет РБК.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Политика

Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать углубление интеграции

По словам Пескова, вопросы трубопровода «Дружба» на встрече не обсуждались.
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Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске подросток задержан следователями

Напавший на школьницу с топором подросток в одой из школ Вольска задержан.
Обновлено в 06:48
Музыка

Иван Ургант подшутил над Сергеем Лазаревым

Обновлено в 06:55
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти

В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

В России предложили создать отцовский капитал

В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Недвижимость

В России сократилась средняя площадь продаваемых квартир

Если в докризисном 2014 году средняя площадь квартиры, приобретаемой в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы, составляла 70,2 кв. м, то сегодня на 18,8% меньше — 57 кв. м, выяснили ранее в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».
Обновлено в 06:12
Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Общество

В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Обновлено в 04:34
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

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Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

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Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Сборная Аргентины по футболу
Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
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