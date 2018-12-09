Происшествия

Барабанщика Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду денег
Известия
15:22

Барабанщик группы Animal ДжаZ Сергей Кивин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за контрабанду денежных средств. Как сам музыкант пояснил телеканалу РЕН ТВ, причиной произошедшего стало недоразумение.
Известия15:22
с чего всё началось

Барабанщика рок-группы Animal ДжаZ задержали в Пулково с формулировкой «за контрабанду наличных»

Барабанщик петербургской альтернативной рок-группы Animal ДжаZ Сергей Кивин был задержан таможенной службой аэропорта Пулково 9 декабря. Музыкант собирался лететь в Израиль и даже не подозревал, что станет обвиняемым в контрабанде наличных.
Фонтанка.Ру12:55

Подробнее о событии

В аэропорту Петербурга задержали музыканта группы Animal ДжаZ

РИА Новости17:10

В Пулково задержали барабанщика рок-группы Animal ДжаZ

Мойка7817:09

Барабанщика Animal ДжаZ задержали в аэропорту «Пулково»

Телеканал Санкт-Петербург16:33

Музыкант рок-группы Animal ДжаZ был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Петербурга

ТАСС14:55

Барабанщика рок-группы Animal ДжаZ задержали в Пулково с формулировкой «за контрабанду наличных»

Фонтанка.Ру12:55

Барабанщик Animal ДжаZ рассказал подробности дела о контрабанде рублей

78.ru14:46

Источник узнал о задержании барабанщика группы Animal ДжаZ в Пулково

DP.RU13:32
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