Происшествия
Банный комплекс загорелся в Одинцовском округеРИАМО 02:43
На Минском шоссе в Одинцовском городском округе произошел пожар в деревянном банном комплексе, его тушат 24 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
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Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Москвичам предложили помыть бюсты Ленина и Маркса
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Сатановский указал на ошибочность мнения о прочности НАТО
Вопрос «атлантизма» представляется весьма интересным, однако, по мнению политолога, гораздо дешевле было бы принять в НАТО в 1955 году Советский Союз.
Обновлено в 06:47
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Космос
Япония сбросила на астероид бомбу
Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.
Обновлено 05 апреля в 10:12
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне
Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.
Обновлено в 01:50
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Самбурская рассталась с любимым человеком
Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Хоккей
Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ
Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок.
Обновлено в 07:51
Транспорт
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Политика
Порошенко заявил, что Украине не нужен президент-слабак
Проигравший первый тур выборов главы государства артисту Владимиру Зеленскому президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы Киев шел европейским путем и не подпал под "имперское влияние" России.
Обновлено в 06:45
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Спорт
Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства
Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.
Обновлено в 05:47
Экономика
Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах
Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Музыка
Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара»
Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.
Обновлено вчера в 13:15