Футбол

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18

В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
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СМИ: Возле офисов спонсоров «Спартака» появились баннеры против Глушакова

RT на русском07:01

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»

Чемпионат06:18

В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова

Спорт БИЗНЕС Online05:30

«Фантастические твари» вернулись. Болельщики «Спартака» вновь развешивают баннеры про Глушакова

Спорт-Экспресс05:55

«Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь», «Вклад „Глушаков“: потеряй всё»: фанаты «Спартака» продолжают травлю футболиста

Евро-футбол.ру05:18

«Вклад „Глушаков“: потеряй все». Баннеры против футболиста появились у офисов спонсоров «Спартака»

Sport24.ru04:45

Возле офисов спонсоров «Спартака» в Москве появились баннеры против Глушакова (ФОТО)

Sport.ru07:13
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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