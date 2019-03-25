Футбол
Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18
В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
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В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова
Спорт БИЗНЕС Online05:30
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