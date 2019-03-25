Футбол

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18

В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
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СМИ: Возле офисов спонсоров «Спартака» появились баннеры против Глушакова

RT на русском07:01

«Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь», «Вклад „Глушаков“: потеряй всё»: фанаты «Спартака» продолжают травлю футболиста

Евро-футбол.ру05:18

«Фантастические твари» вернулись. Болельщики «Спартака» вновь развешивают баннеры про Глушакова

Спорт-Экспресс05:55

В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова

Спорт БИЗНЕС Online05:30

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»

Чемпионат06:18

«Вклад „Глушаков“: потеряй все». Баннеры против футболиста появились у офисов спонсоров «Спартака»

Sport24.ru04:45

Возле офисов спонсоров «Спартака» в Москве появились баннеры против Глушакова (ФОТО)

Sport.ru07:13
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Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Авто

Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato

DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обновлено в 07:00
Футбол

Футболист «Зенита» Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Обновлено в 07:18
Политика

Песков оценил возможность обмена заключенными между Россией и Украиной

Как известно, во время мероприятия планируется поднять вопрос об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Обновлено в 07:06
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Политика

Патрушев: переизбрание Порошенко может привести к распаду Украины

По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, если Порошенко одержит победу в президентской кампании на Украине, то это может привести к развалу всей страны.
Обновлено вчера в 18:39
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") в части времени полетов до запасных аэродромов, перевозчик продолжит выполнять полеты с учетом этого ограничения, сообщило ведомство.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Политика

Двух российских актеров не пустили на Украину

Как отмечается, актерам запретили въезд на Украину сроком на три года. При этом в ведомстве не назвали имена россиян.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Маргарита Симоньян (коэффициент негатива — 35,1%), главный редактор RT Упоминания Маргариты Симоньян на прошлой неделе в основном были связаны с новостями о популярности сюжетов RT France, посвящённых протестам "жёлтых жилетов", а также с публикацией портала Znak о том, что сотрудники RT подписали "соглашение о неразглашении конфиденциальной информации".
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

В США скопировали российский истребитель Су-35

Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35.
Обновлено в 06:36
Экономика

Магазины и кафе смогут сэкономить на электричестве. Раньше так делали только заводы Дерипаски

Речь идет об энергоблоках, за обслуживание которых потребителям приходится платить все 12 месяцев, хотя они нужны всего несколько часов в год, объяснил изданию, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Обновлено в 06:56
Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Происшествия

СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве

Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Наука

Горячие пузырьки CO₂ позволят очистить сточные воды от вредных примесей

Ранее инженеры из канадского Университета Райерсона разработали процесс окисления для обработки не биоразлагаемых примесей в сточных водах, которых позволит очистить их за три минуты.
Обновлено в 05:58
Общество

ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора

Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Экономика

ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро

Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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