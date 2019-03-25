Футбол
Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18
В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова
Спорт БИЗНЕС Online05:30
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Авто
Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato
DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обновлено в 07:00
Политика
Песков оценил возможность обмена заключенными между Россией и Украиной
Как известно, во время мероприятия планируется поднять вопрос об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Обновлено в 07:06
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Политика
Патрушев: переизбрание Порошенко может привести к распаду Украины
По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, если Порошенко одержит победу в президентской кампании на Украине, то это может привести к развалу всей страны.
Обновлено вчера в 18:39
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") в части времени полетов до запасных аэродромов, перевозчик продолжит выполнять полеты с учетом этого ограничения, сообщило ведомство.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
Как отмечается, актерам запретили въезд на Украину сроком на три года. При этом в ведомстве не назвали имена россиян.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Маргарита Симоньян (коэффициент негатива — 35,1%), главный редактор RT Упоминания Маргариты Симоньян на прошлой неделе в основном были связаны с новостями о популярности сюжетов RT France, посвящённых протестам "жёлтых жилетов", а также с публикацией портала Znak о том, что сотрудники RT подписали "соглашение о неразглашении конфиденциальной информации".
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В США скопировали российский истребитель Су-35
Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35.
Обновлено в 06:36
Экономика
Магазины и кафе смогут сэкономить на электричестве. Раньше так делали только заводы Дерипаски
Речь идет об энергоблоках, за обслуживание которых потребителям приходится платить все 12 месяцев, хотя они нужны всего несколько часов в год, объяснил изданию, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Обновлено в 06:56
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Наука
Горячие пузырьки CO₂ позволят очистить сточные воды от вредных примесей
Ранее инженеры из канадского Университета Райерсона разработали процесс окисления для обработки не биоразлагаемых примесей в сточных водах, которых позволит очистить их за три минуты.
Обновлено в 05:58
Общество
ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора
Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11