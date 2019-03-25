Футбол

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18

В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
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СМИ: Возле офисов спонсоров «Спартака» появились баннеры против Глушакова

RT на русском07:01

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»

Чемпионат06:18

Возле офисов спонсоров «Спартака» в Москве появились баннеры против Глушакова (ФОТО)

Sport.ru07:13

В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова

Спорт БИЗНЕС Online05:30

«Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь», «Вклад „Глушаков“: потеряй всё»: фанаты «Спартака» продолжают травлю футболиста

Евро-футбол.ру05:18

«Вклад „Глушаков“: потеряй все». Баннеры против футболиста появились у офисов спонсоров «Спартака»

Sport24.ru04:45

«Фантастические твари» вернулись. Болельщики «Спартака» вновь развешивают баннеры про Глушакова

Спорт-Экспресс05:55
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Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
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Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
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В Московском зоопарке отпразднуют международный День птиц

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В Совете Федерации спрогнозировали скорый визит Ким Чен Ына в Россию

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Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

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Происшествия

Задержан подозреваемый в надругательствах над школьницами пенсионер

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, которого подозревают в надругательствах над двумя школьницами.
Обновлено в 06:14
Политика

Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах

Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.
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Происшествия

Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Обновлено в 06:35
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»

Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации

Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Политика

Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян

Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Авто

Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002

Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.
Обновлено в 05:29
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Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Спорт

Йоханнес Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона

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Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Технологии

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».
Обновлено в 07:03
Политика

Захарченко с Гиви оказались в списках украинских избирателей

Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Российских звезд обвинили лицемерии на похоронах Началовой

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Алексей Текслер выступил против точечной застройки Челябинска

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Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено вчера в 18:25
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Караваев: «Мечтаю играть за такой клуб, как „Барселона“ или „Реал“»

Защитник голландского «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев назвал игрока, которого ставит себе в пример, рассказал, в какой команде мечтает выступать, и признался в желании больше играть в Лиге чемпионов.
Обновлено в 05:13
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ASUS анонсировал игровой монитор ROG Swift PG278QE с 1 мс и 165 Гц

Обновлено в 06:41
Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

На месте ЧП развернут пункт временного размещения на 120 человек, работает оперативно-следственная группа СУ СКР по Кубани.
Обновлено в 07:16
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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