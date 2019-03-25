Футбол
Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18
В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова
Спорт БИЗНЕС Online05:30
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Общество
В Московском зоопарке отпразднуют международный День птиц
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в надругательствах над школьницами пенсионер
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, которого подозревают в надругательствах над двумя школьницами.
Обновлено в 06:14
Политика
Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах
Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»
Обновлено вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации
Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Политика
Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Авто
Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002
Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.
Обновлено в 05:29
Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Спорт
Йоханнес Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона
Обновлено в 06:12
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Технологии
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».
Обновлено в 07:03
Политика
Захарченко с Гиви оказались в списках украинских избирателей
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Российских звезд обвинили лицемерии на похоронах Началовой
Обновлено в 04:18
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Караваев: «Мечтаю играть за такой клуб, как „Барселона“ или „Реал“»
Защитник голландского «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев назвал игрока, которого ставит себе в пример, рассказал, в какой команде мечтает выступать, и признался в желании больше играть в Лиге чемпионов.
Обновлено в 05:13
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
На месте ЧП развернут пункт временного размещения на 120 человек, работает оперативно-следственная группа СУ СКР по Кубани.
Обновлено в 07:16
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57