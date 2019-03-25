Футбол

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18

В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
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СМИ: Возле офисов спонсоров «Спартака» появились баннеры против Глушакова

RT на русском07:01

«Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь», «Вклад „Глушаков“: потеряй всё»: фанаты «Спартака» продолжают травлю футболиста

Евро-футбол.ру05:18

«Фантастические твари» вернулись. Болельщики «Спартака» вновь развешивают баннеры про Глушакова

Спорт-Экспресс05:55

В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова

Спорт БИЗНЕС Online05:30

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»

Чемпионат06:18

«Вклад „Глушаков“: потеряй все». Баннеры против футболиста появились у офисов спонсоров «Спартака»

Sport24.ru04:45

Возле офисов спонсоров «Спартака» в Москве появились баннеры против Глушакова (ФОТО)

Sport.ru07:13
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Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
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В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
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Реставрация Английского клуба XIX века завершилась в Москве

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Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
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Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер

Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
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НХЛ. Свечников стал 3-й звездой дня

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Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
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Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
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РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»

После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
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Армия и оружие

Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США

США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек на севере Китая

Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
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Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено в 11:10
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Общество

Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве

Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Происшествия

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Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Владимир Шахназаров 26 марта покинет свой пост.
Обновлено в 09:09
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:22
Авто

Ателье Zagato выпустит особенные Aston Martin DBS GT

Специалисты итальянского тюнинг-ателье Zagato выпустят особенные версии Aston Martin DBS GT.
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Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Экономика

Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.
Обновлено в 11:49
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
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СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
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В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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