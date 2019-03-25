Футбол
Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18
В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова
Спорт БИЗНЕС Online05:30
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео
В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Зенит» открыл официальный блог болельщиков на языке фарси
«Зенит» представил официальный блог болельщиков на языке фарси, на котором говорят в Иране и некоторых других странах Ближнего Востока.
Обновлено в 11:10
Общество
Реставрация Английского клуба XIX века завершилась в Москве
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Музыка
Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер
Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
Обновлено в 09:00
Хоккей
НХЛ. Свечников стал 3-й звездой дня
Обновлено в 02:55
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США
США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено в 11:10
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Общество
Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве
Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Замминистра образования Нижегородской области уволен за пьяное ДТП
Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Владимир Шахназаров 26 марта покинет свой пост.
Обновлено в 09:09
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:22
Авто
Ателье Zagato выпустит особенные Aston Martin DBS GT
Специалисты итальянского тюнинг-ателье Zagato выпустят особенные версии Aston Martin DBS GT.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Экономика
Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.
Обновлено в 11:49
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Здоровье
В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян
В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00