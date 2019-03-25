Футбол
Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»Чемпионат 06:18
В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве около офисов спонсоров «Спартака» развесили баннеры против Глушакова
Спорт БИЗНЕС Online05:30
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Политика
К границе США двинулся новый караван мигрантов
Как стало известно СМИ, сформировавшийся на мексиканской территории караван, состоящий из 1,5 тысяч мигрантов из Центральной Америки, начал движение с юга Мексики по направлению к границе с США.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов
Около 10 афганских военных погибли, до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.
Обновлено вчера в 10:04
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Обновлено в 03:34
Гаджеты
В России разрабатывают нового голосового помощника — «Варвара»
Напомним, что Mail.ru Group тоже разрабатывает своего голосового ассистента «Марусю» и в ней тоже будет встроена биометрическая защита.
Обновлено в 05:27
Общество
Реставрация клуба аристократов XIX века завершилась в Москве
Реставрация Английского клуба аристократов XIX века - одного из главных центров формирования общественного мнения московского дворянства, где бывали поэт Александр Пушкин, писатель Лев Толстой и философ Петр Чаадаев - завершилась в Москве.
Обновлено в 05:59
Технологии
В России может появиться мобильный оператор для военных
Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Спорт
Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону
Замглавы организации заявил, что на сборах перед предстоящим сезоном с женской командой будет работать олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.
Обновлено в 01:12
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» передали в Генпрокуратуру
Следственный комитет России передал одно из уголовных дел по факту пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Политика
Бывший сотрудник СБУ: В районе АТО существуют украинские тайные тюрьмы
Как добавляет РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника СБУ, в этих тайных тюрьмах людей пытали и даже убивали.
Обновлено в 06:10
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника, заявил источник
Два девятиклассника избили подростка одной из школ Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:32
Происшествия
На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик
Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Баскетбол
Дабл-дабл Уокера помог «Шарлотт» одержать третью победу подряд
Лидер "Хорнетс" Кемба Уокер сделал дабл-дабл - 15 очков и 13 передач. Команда одержала третью победу подряд.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Футбол
Андрей Федун: «Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому»
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал акции болельщиков команды против капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Футбол
Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Европейские страны предлагают ограничить использование «роботов-убийц»
Три страны Европы планируют выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными боевыми роботизированными системами, сообщает МИД Бельгии.
Обновлено вчера в 17:42