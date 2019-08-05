Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов БинбанкаВести.Ru 06:22
В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года. В связи с утечкой персональных данных клиентов в банк направил письмо Роскомнадзор. Банку придется предоставить информацию о причинах распространения персональных данных клиентов.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
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Обновлено в 09:05
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На «Танковом биатлоне» российский экипаж установил два рекорда
Танкистам удалось разогнать Т-72 до 78 километров в час, благодаря чему они прошли трассу за 17 минут 30 секунд Экипаж Т-72Б3 российской команды установил два рекорда на конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Игр.
Обновлено в 09:04
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ABBYY купила американского разработчика софта TimelinePI
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Обновлено вчера в 17:00
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