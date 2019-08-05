ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).

с чего всё началось

В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года. В связи с утечкой персональных данных клиентов в банк направил письмо Роскомнадзор. Банку придется предоставить информацию о причинах распространения персональных данных клиентов.

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