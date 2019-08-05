Экономика

Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентовМосква 24 вчера в 07:27

Ранее "Коммерсант" писал, что на одном из сайтов была обнаружена база с персональными данными 70 тысяч клиентов "Бинбанка", которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. В рамках санации "Бинбанк" был присоединен к банку "Открытие".
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Санация пропустила «Открытие»

ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).
Коммерсантъ04 августа в 18:34

Подробнее о событии

Банк «Открытие» получил письмо РКН с требованием разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов «Бинбанка»

Агентство Москвавчера в 11:36

Банк «Открытие» опроверг утечку персональных данных клиентов

РБКвчера в 07:31

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка

РИА Новостивчера в 06:47

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

ТАССвчера в 06:47

Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентов

Москва 24вчера в 07:27

В банке «Открытие» отрицают информацию об утечке данных клиентов «Бинбанка»

Эхо Москвывчера в 08:03

Роскомнадзор потребовал от банка «Открытие» объяснить утечку данных клиентов

Интерфаксвчера в 05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия

Взрывы на складе под Ачинском закончились

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка.
Обновлено в 00:07
Политика

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Трамп посетит город Эль-Пасо, где при стрельбе погибли 22 человека

Президент США Дональд Трамп посетит в среду город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 22 человека, заявил во вторник журналистам мэр города Ди Марго.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа

Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз

Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Космос

NASA получило первые данные с солнечного зонда Parker Solar Probe

Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 05:59
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Бельгийский велогонщик скончался после аварии на трассе в Польше

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Обновлено вчера в 16:33
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Названы самые популярные у россиян сладости

Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ

Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира

Совет штатов Индии принял законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Здоровье

В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета

Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено вчера в 10:50
Политика

ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей

Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт

В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей

В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Российский турист скончался после купания во время шторма в Абхазии

Обновлено вчера в 13:04
Футбол

Владимир Быстров: «Спартак» взял Тиля за 20 млн евро. Вы хотя бы знаете, кто это такой?

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился впечатлениями от перехода хавбека АЗ Гуса Тиля в московский клуб.
Обновлено вчера в 18:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное