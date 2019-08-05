Экономика

Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов БинбанкаВести.Ru 06:22

В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года. В связи с утечкой персональных данных клиентов в банк направил письмо Роскомнадзор. Банку придется предоставить информацию о причинах распространения персональных данных клиентов.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Санация пропустила «Открытие»

ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).
Коммерсантъвчера в 18:34

Подробнее о событии

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

ТАСС06:47

Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентов

Москва 2407:27

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка

РИА Новости06:47

Банк «Открытие» получил письмо РКН с требованием разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов «Бинбанка»

Агентство Москва11:36

Банк «Открытие» опроверг утечку персональных данных клиентов

РБК07:31

В банке «Открытие» отрицают информацию об утечке данных клиентов «Бинбанка»

Эхо Москвы08:03

Роскомнадзор потребовал от банка «Открытие» объяснить утечку данных клиентов

Интерфакс05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Игры

Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3

Обновлено в 12:46
Происшествия

Во время взрывов над Ачинском пролетели два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета пролетели над Ачинском во время как на военном складе вблизи города взрывались снаряды.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей в России

Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей.
Обновлено в 10:24
Политика

США начинает новую эру по контролю над вооружениями

Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала концерт Дженнифер Лопес

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала московский концерт поп-звезды Дженнифер Лопес.
Обновлено в 10:18
Кино

Фильм Бориса Гуца, снятый на смартфон, могут выпустить в прокат

Обновлено в 12:35
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Политика

Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно

По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Хоккей

Сергей Шумаков: «Та атмосфера, которая была в ЦСКА, лично мне просто не подошла»

Может, та атмосфера, которая была в клубе, лично мне просто не подошла.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено в 11:46
Происшествия

Наркобарон попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись своей дочерью

В Бразилии главарь банды наркоторговцев предпринял дерзкую попытку побега из тюрьмы.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21

21-летний Патрик Крузиус в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас.
Обновлено в 12:52
Политика

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Консилиум врачей решил ампутировать правую руку девочки из Ингушетии

Обновлено в 13:12
Общество

ТАСС: мэрия оценивает убытки заведений из-за протестов в Москве в 60 млн рублей

По предварительным оценкам, из-за акций протеста, которые прошли в центре в Москвы 27 июля и 3 августа, предприятия в сфере торговли и услуг понесли убытки на сумму более 60 млн руб.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»

Обновлено в 12:58
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 12:43
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI снижаются

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 1,18 процента, до 61,16 доллара за баррель.
Обновлено в 11:14
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Общество

Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином

Обновлено в 11:05
Спорт

IPC дисквалифицировал Федорову на четыре года за допинг

Международный паралимпийский комитет (IPC) на четыре года отстранил российскую лыжницу Надежду Федорову за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:12
Технологии

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заговорила о недостатках жизни с новым избранником

Многие подписчики Ксению поддержали, заявив, что так и есть, в ходе семейной жизни можно примириться далеко не со всеми недостатками партнёра.
Обновлено в 12:30
Космос

На Луне и Меркурии могут храниться крупные отложения льда

Ледяные отложения Меркурия кажутся гораздо менее пятнистыми, чем на Луне, и относительно свежими, возможно, возникшими или освеженными за последние десятки миллионов лет.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Авто

Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS

Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
Обновлено в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное