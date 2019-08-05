Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов БинбанкаВести.Ru 06:22
В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года. В связи с утечкой персональных данных клиентов в банк направил письмо Роскомнадзор. Банку придется предоставить информацию о причинах распространения персональных данных клиентов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Происшествия
Во время взрывов над Ачинском пролетели два пассажирских самолета
Два пассажирских самолета пролетели над Ачинском во время как на военном складе вблизи города взрывались снаряды.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей в России
Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей.
Обновлено в 10:24
Политика
США начинает новую эру по контролю над вооружениями
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала концерт Дженнифер Лопес
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала московский концерт поп-звезды Дженнифер Лопес.
Обновлено в 10:18
Кино
Фильм Бориса Гуца, снятый на смартфон, могут выпустить в прокат
Обновлено в 12:35
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Сергей Шумаков: «Та атмосфера, которая была в ЦСКА, лично мне просто не подошла»
Может, та атмосфера, которая была в клубе, лично мне просто не подошла.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Происшествия
Наркобарон попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись своей дочерью
В Бразилии главарь банды наркоторговцев предпринял дерзкую попытку побега из тюрьмы.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
21-летний Патрик Крузиус в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас.
Обновлено в 12:52
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Общество
ТАСС: мэрия оценивает убытки заведений из-за протестов в Москве в 60 млн рублей
По предварительным оценкам, из-за акций протеста, которые прошли в центре в Москвы 27 июля и 3 августа, предприятия в сфере торговли и услуг понесли убытки на сумму более 60 млн руб.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI снижаются
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 1,18 процента, до 61,16 доллара за баррель.
Обновлено в 11:14
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Спорт
IPC дисквалифицировал Федорову на четыре года за допинг
Международный паралимпийский комитет (IPC) на четыре года отстранил российскую лыжницу Надежду Федорову за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:12
Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-коду
Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заговорила о недостатках жизни с новым избранником
Многие подписчики Ксению поддержали, заявив, что так и есть, в ходе семейной жизни можно примириться далеко не со всеми недостатками партнёра.
Обновлено в 12:30
Космос
На Луне и Меркурии могут храниться крупные отложения льда
Ледяные отложения Меркурия кажутся гораздо менее пятнистыми, чем на Луне, и относительно свежими, возможно, возникшими или освеженными за последние десятки миллионов лет.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Авто
Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS
Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
Обновлено в 10:38