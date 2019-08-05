ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).

с чего всё началось

Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Открытия".

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