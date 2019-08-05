Экономика

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентовТАСС 06:47

Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Открытия".
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с чего всё началось

Санация пропустила «Открытие»

ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).
Коммерсантъвчера в 18:34

Подробнее о событии

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка

РИА Новости06:47

Роскомнадзор потребовал от банка «Открытие» объяснить утечку данных клиентов

Интерфакс05:59

Роскомнадзор потребовал от «Открытия» разъяснить утечку данных клиентов

РБК06:38

РКН потребовал от банка «Открытие», к которому присоединен «Бинбанк», разъяснить ситуацию с распространением данных

Эхо Москвы06:29

Роскомнадзор потребовал от «Открытия» разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов

Ведомости06:23

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

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Роскомнадзор потребовал от банка «Открытие» разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов «Бинбанка»

Агентство Москва05:48
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