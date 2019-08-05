Экономика
Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентовТАСС 06:47
Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Открытия".
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Путешествия
В Крыму с начала года отдохнули более 4 млн туристов
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 06:26
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Нина Усатова женила единственного сына
67-летняя актриса Нина Усатова не раз признавалась в интервью, что давно мечтает о внуках и сетовала: единственный сын Коля не торопится найти себе достойную супругу и осчастливить мать рождением детей.
Обновлено в 04:12
Общество
Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.
Обновлено в 06:13
Общество
На Среднем Урале снова ждут ливни и грозы
Завтра, 6 августа местами ожидаются грозы, очень сильные дожди и порывы ветра до 23-25 метров в секунду.
Обновлено в 05:02
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Футбол
Гус Тил: мне нравятся амбиции «Спартака»
Голландец заявил, что его привлекают амбиции клуба и организация. "Спартак" – клуб с большой фанатской базой и историей.
Обновлено в 05:58
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Музыка
Ник Кейв и Grinderman анонсировали новый альбом
В записи нового альбома принимают участие King Crimson и гитарист Роберт Флип. Дату релиза пластинки Ник Кейв и Grinderman пока не объявили.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Иран задержал ещё один иностранный танкер
Иранские военные в Персидском заливе задержали иностранный танкер, перевозивший контрабандное топливо.
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой потерял работу
Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Новые санкции в отношении России, введенные Вашингтоном в качестве реакции на отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вступят в силу 26 августа.
Обновлено в 04:12
Игры
Программист Borderlands 2 раскрыл тайну спрятанных ящиков
Обновлено в 06:50
Экономика
В Грузии сообщили об увеличении экспорта вина в Россию
Грузия с января по июль этого года экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
Обновлено в 05:46
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34